В Татарстане в пожаре чуть не погибла охранница магазина

17 Янв. 2020 2020-01-17T10:04:54+03:00

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Дым из щелей дверей и окон магазина на улице Заикина в Зеленодольске рано утром в 7.53 в пятницу, 17 января, заметили прохожие и сразу вызвали пожарных.

Прибыв на место, огнеборцы вскрыли запертую дверь, проникли в помещение. Там они обнаружили сотрудницу охраны. Женщина уже успела наглотаться дыма. Ее на руках вынесли из опасного помещения и передали медикам.

- С диагнозом "Отравлением продуктами горения" она доставлена в больницу, - сообщили в МЧС Татарстана.

Выяснилось, что по неизвестной пока причине на площади 60 квадратных метров горели потолочные перекрытия.

ИСТОЧНИК KP.RU