В Татарстане в пожаре чуть не погибла охранница магазина
Дым из щелей дверей и окон магазина на улице Заикина в Зеленодольске рано утром в 7.53 в пятницу, 17 января, заметили прохожие и сразу вызвали пожарных.
Прибыв на место, огнеборцы вскрыли запертую дверь, проникли в помещение. Там они обнаружили сотрудницу охраны. Женщина уже успела наглотаться дыма. Ее на руках вынесли из опасного помещения и передали медикам.
- С диагнозом "Отравлением продуктами горения" она доставлена в больницу, - сообщили в МЧС Татарстана.
Выяснилось, что по неизвестной пока причине на площади 60 квадратных метров горели потолочные перекрытия.
ИСТОЧНИК KP.RU
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