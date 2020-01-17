В Казани водители продолжают давить пенсионеров на "зебрах"

17 Янв. 2020 2020-01-17T09:44:42+03:00

Всех пенсионеров сбивали на "зебрах"

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За минувшие сутки 16 января в столице Татарстана три водителя грубо нарушили правила дорожного движения - не пропустили пешеходов, которые переходили проезжую часть по "зебрам".

В 11.15 на перекрестке улиц Декабристов-Гагарина 22-летний водитель иномарки "Мицубиси" при повороте налево не уступил дорогу и сбил 74-летнюю женщину. Пенсионерку доставили в больницу с травмой головы.

В 14.10 в Приволжском районе столицы Татарстана на улице Зорге 58-летняя женщина-водитель автомобиля SKODA YETI при повороте направо сбила 72-летнюю пенсионерку. В результате ДТП пострадавшая получила травму ноги.

В 17.30 54-летний водитель автомобиля "Фиат Альбеа" напротив дома №82/19 по ул. Качалова сбил 73-летнюю женщину. В результате ДТП пострадавшая госпитализирована с переломами.

ИСТОЧНИК KP.RU