2020-01-17T09:44:42+03:00
Происшествия

В Казани водители продолжают давить пенсионеров на "зебрах"

Сразу три наезда закончились госпитализацией пострадавших
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Всех пенсионеров сбивали на "зебрах"Всех пенсионеров сбивали на "зебрах"
Изменить размер текста:

За минувшие сутки 16 января в столице Татарстана три водителя грубо нарушили правила дорожного движения - не пропустили пешеходов, которые переходили проезжую часть по "зебрам".

В 11.15 на перекрестке улиц Декабристов-Гагарина 22-летний водитель иномарки "Мицубиси" при повороте налево не уступил дорогу и сбил 74-летнюю женщину. Пенсионерку доставили в больницу с травмой головы.

В 14.10 в Приволжском районе столицы Татарстана на улице Зорге 58-летняя женщина-водитель автомобиля SKODA YETI при повороте направо сбила 72-летнюю пенсионерку. В результате ДТП пострадавшая получила травму ноги.

В 17.30 54-летний водитель автомобиля "Фиат Альбеа" напротив дома №82/19 по ул. Качалова сбил 73-летнюю женщину. В результате ДТП пострадавшая госпитализирована с переломами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Чувашии отменили празднование Дня снега
В Марий Эл разыскивают водителя, оставившего умирать сбитого пешехода
Между Казанью и Екатеринбургом начнет ходить дополнительный поезд
В Казани пройдет предпремьерный показ фильма "Плохие парни навсегда"
В 2019 году в Йошкар-Оле стоимость “однушек” понизилась на 3,1%
В Казани был установлен новый температурный рекорд
В Татарстане изменился телефон "горячей линии" у приставов
По дороге из Москвы в Чувашию пропал 44-летний мужчина
В Татарстане нашли мертвым мужчину, который пропал 1 января
В Татарстане в пожаре чуть не погибла охранница магазина
В Казани водители продолжают давить пенсионеров на "зебрах"
В Чебоксарах полицейские задержали "стеснительного" грабителя
20 января в Набережных Челнах не будут работать телевизоры и радио
Экс-президент Франции Николя Саркози подарил свои джинсы Казанскому музею соцбыта
Стартовало голосование по оформлению аэропорта Казани
Крещение 2020 в Набережных Челнах: первой воду освятят в «Боровецком роднике»
За последние 10 лет количество убийств в Казани сократилось почти в 1,5 раза