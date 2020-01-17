2020-01-17T09:28:36+03:00
Происшествия

В Чебоксарах полицейские задержали "стеснительного" грабителя

Мужчина решил признаться в преступлении, но потом передумал
Лика ИСАЕВА
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Злоумышленника задержалиЗлоумышленника задержалиФото: Из материалов пресс-службы
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На телефон в дежурную часть полиции столицы Чувашии поступил телефонный звонок. Но еще до того, как ему ответили, звонивший дал отбой. Но сотрудники правоохранительных органов решили выяснить, что же хотел неизвестный поведать им. Вскоре его задержали.

Выяснилось, что он увидел ориентировку о грабеже женщины, совершенном в декабре 2019 года. Поскольку именно он и есть тот самый злоумышленник, и фоторобот на ориентировке был очень узнаваем, то решил сдаться сам. Позвонил, но потом передумал.

Благодаря дотошности оперативника этот грабеж был раскрыт, сообщают в МВД Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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