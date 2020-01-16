2020-01-16T18:39:33+03:00
Общество

Экс-президент Франции Николя Саркози подарил свои джинсы Казанскому музею соцбыта

В экспозиции уже имеется одежда с автографами его знаменитых соотечественников - Патрисии Каас и Пьера Кардена
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: Казанский музей соцбытаФото: Казанский музей соцбыта
Изменить размер текста:

Во время преходящего в Москве XI Гайдаровского форума один из его участников – экс=президент Франции Николя Саркози решил пополнить экспозицию Казанского музея соцбыта. А именно, политик подарил свои джинсы, на которых к тому же оставил свой автограф. Сообщил директор музея Рустем Валиахметов.

Они пополнят открытую 10 лет назад выставку «Джинсы как культ». За это время Саркози не единственная знаменитость из Франции, которая пополнила эту экспозицию. Так, в музее имеются джинсы с автографом Патрисии Каас и Пьера Кардена.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Экс-президент Франции Николя Саркози подарил свои джинсы Казанскому музею соцбыта
Стартовало голосование по оформлению аэропорта Казани
Крещение 2020 в Набережных Челнах: первой воду освятят в «Боровецком роднике»
За последние 10 лет количество убийств в Казани сократилось почти в 1,5 раза
В Чувашии на трассе водитель фургона "Мерседес" вылетел под встречный КАМАЗ
В Чебоксарах грабитель узнал, что его ищут, и сам позвонил в полицию
В Казани двух экс-гаишников за взятку приговорили к колонии строгого режима
В аэропорту Казани мужчина в костюме кота Гарфилда сделал предложение возлюбленной
Данис Зарипов станет капитаном сборной дивизиона Харламова на Матче Звёзд КХЛ
16 января над Казанским Кремлем подняли флага 100-летия образования ТАССР
ВТБ признан лучшим банком по торговому финансированию в России
Из-за закрытия дела об изнасиловании иностранцем подростка от своей должности отстранен главный следователь Набережных Челнов
Общественную палату Татарстана возглавила директор музея-заповедника «Казанский Кремль»
Жителю Казани заплатит более миллиона рублей за нелегальную свалку
Стали известны подробности массовой аварии в Татарстане, где пострадали два человека
17 января в Приволжском районе отключат свет на четырех улицах
Каждый второй кредит по семейной ипотеке в России выдает ВТБ
Житель Марий Эл хотел уйти в загранплавание и лишился 25 тысяч рублей
В Татарстане из-за потепления закрывают две ледовые переправы
В Татарстане во время пожара погиб мужчина
В Татарстане на трассе произошла массовая авария, где сгорели автомобили
В Ульяновской области автобус "подскользнулся" и вылетел в кювет, пострадали 13 человек
В Татарстане экс-зек выбил дверь в квартиру и ограбил пенсионерку
Главный режиссер казанского ТЮЗа объявил о своем уходе