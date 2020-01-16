Экс-президент Франции Николя Саркози подарил свои джинсы Казанскому музею соцбыта

16 Янв. 2020 2020-01-16T18:39:33+03:00

В экспозиции уже имеется одежда с автографами его знаменитых соотечественников - Патрисии Каас и Пьера Кардена

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Во время преходящего в Москве XI Гайдаровского форума один из его участников – экс=президент Франции Николя Саркози решил пополнить экспозицию Казанского музея соцбыта. А именно, политик подарил свои джинсы, на которых к тому же оставил свой автограф. Сообщил директор музея Рустем Валиахметов.

Они пополнят открытую 10 лет назад выставку «Джинсы как культ». За это время Саркози не единственная знаменитость из Франции, которая пополнила эту экспозицию. Так, в музее имеются джинсы с автографом Патрисии Каас и Пьера Кардена.

ИСТОЧНИК KP.RU