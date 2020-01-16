2020-01-16T17:04:49+03:00
Общество

За последние 10 лет количество убийств в Казани сократилось почти в 1,5 раза

Такие цифры были озвучены на итоговой коллегии городской полиции
Олег ЛУГОВОЙ
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Также на протяжении этого периода сохраняется тенденция снижения числа квартирных краж, разбойных нападений и преступлений, совершенных в по пьяни.Также на протяжении этого периода сохраняется тенденция снижения числа квартирных краж, разбойных нападений и преступлений, совершенных в по пьяни.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В этот четверг на итоговой коллегии УМВД Казани было озвучено, что за последние 10 лет количество убийств в Казани сократилось почти в 1,5 раза. Также на протяжении этого периода сохраняется тенденция снижения числа квартирных краж, разбойных нападений и преступлений, совершенных в по пьяни.

В частности, подводя итоги 2019 года, начальник УМВД Казани Александр Мищихин отметил, что в городе сократилось число тяжких и особо тяжких преступлений. Так, были установлены виновные в более 7 тысяч случаях. Каждое пятое из этих преступлений тяжкой и особо тяжкой категории. Их раскрываемость составила 34,5%.

Кроме того, по словам Мищихина, в прошлом году были найдены 592 преступника, находившихся в розыске, и 172 человека, пропавших без вести, – это лучшие показатели за последние три года.

Отметил он и пользу установленных на улицах Казани камер видеонаблюдения. Благодаря только им раскрывается 12% преступлений.

Сейчас в городе установлено около 10 тысяч камер почти на 3 тысячах домах, в общественных местах - свыше 1,6 тысяч камер, в 33 парках и скверах Казани - более 500.

ИСТОЧНИК KP.RU

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