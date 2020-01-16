20 января в Набережных Челнах не будут работать телевизоры и радио
Все из-за плановых работ на радиотелецентре города
Вещание будет прекращено с 2.00 до 11.00.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:
В грядущий понедельник, 20 января, в Набережных Челнах перестанут работать телевизоры и радио. К счастью, вещание будет прекращено лишь на время – с 2.00 до 11.00.
Данное отключение связано с плановыми работами на радиотелецентре татарстанского автограда. Сообщает управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.
ИСТОЧНИК KP.RU