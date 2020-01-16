20 января в Набережных Челнах не будут работать телевизоры и радио

16 Янв. 2020 2020-01-16T19:11:29+03:00

Вещание будет прекращено с 2.00 до 11.00. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В грядущий понедельник, 20 января, в Набережных Челнах перестанут работать телевизоры и радио. К счастью, вещание будет прекращено лишь на время – с 2.00 до 11.00.

Данное отключение связано с плановыми работами на радиотелецентре татарстанского автограда. Сообщает управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.

ИСТОЧНИК KP.RU