В Чувашии на трассе водитель фургона "Мерседес" вылетел под встречный КАМАЗ
Страшная авария произошла сегодня, 16 января, в 8.40 на 10 километре автодороги "Аниш" возле деревни Старое Шептаханово в Урмарском районе республики Чувашии. По предварительным данным, 40-летний водитель фургона "Мерседес-Спринтер" превысил скорость и вылетел на встречку, где врезался в многотонный КАМАЗ.
От полученных повреждений водитель иномарки скончался на месте происшествия - его тело буквально вырезали из искореженной кабины спасатели. Водитель же отечественного большегруза получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу.
Фото: соцсети
По предварительным данным, погибший водитель не был пристегнут ремнями безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU
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