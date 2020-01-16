2020-01-16T16:45:01+03:00
Происшествия

В Чувашии на трассе водитель фургона "Мерседес" вылетел под встречный КАМАЗ

Он скончался на месте, а находящийся за рулем отечественного большегруза был госпитализирован с места ДТП [фото]
Лика ИСАЕВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Страшная авария произошла сегодня, 16 января, в 8.40 на 10 километре автодороги "Аниш" возле деревни Старое Шептаханово в Урмарском районе республики Чувашии. По предварительным данным, 40-летний водитель фургона "Мерседес-Спринтер" превысил скорость и вылетел на встречку, где врезался в многотонный КАМАЗ.

От полученных повреждений водитель иномарки скончался на месте происшествия - его тело буквально вырезали из искореженной кабины спасатели. Водитель же отечественного большегруза получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

По предварительным данным, погибший водитель не был пристегнут ремнями безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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