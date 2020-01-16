В Чувашии на трассе водитель фургона "Мерседес" вылетел под встречный КАМАЗ

16 Янв. 2020 2020-01-16T16:45:01+03:00

Он скончался на месте, а находящийся за рулем отечественного большегруза был госпитализирован с места ДТП [фото]

Изменить размер текста: A A

Страшная авария произошла сегодня, 16 января, в 8.40 на 10 километре автодороги "Аниш" возле деревни Старое Шептаханово в Урмарском районе республики Чувашии. По предварительным данным, 40-летний водитель фургона "Мерседес-Спринтер" превысил скорость и вылетел на встречку, где врезался в многотонный КАМАЗ.

От полученных повреждений водитель иномарки скончался на месте происшествия - его тело буквально вырезали из искореженной кабины спасатели. Водитель же отечественного большегруза получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу.

Фото: соцсети

По предварительным данным, погибший водитель не был пристегнут ремнями безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU