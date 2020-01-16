16 Янв. 2020 2020-01-16T16:12:58+03:00

После нескольких гудков он бросил трубку, но его все же вычислили. Фото: Ольга АНДРЕЙЧЕНКО

Однако в последний момент он передумал, но было уже поздно [видео]

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В декабре в полицию Чебоксар обратилась 43-летняя горожанка. По словам женщины, около дома на улице Хешевская неизвестный мужчина ограбил ее – забрал дамскую сумку, в которой находились документы.

Полицейские выяснили, что до грабежа потерпевшая и ее обидчик могли в тот день находиться в одной и той же закусочной. Фото и ориентировка возможного преступника были распространены в интернете.

Увидев это, подозреваемый решил сдаться и сам позвонил в полицию – он хотел во всем признаться. Вот только после нескольких гудков он передумал и бросил трубку, однако было уже поздно. Сотрудник уголовного розыска не оставил этот звонок без внимания. Вычислить мужчину далее было делом техники.

Подозреваемого задержали. Тут уж 29-летний житель Чебоксар не стал выкручиваться и, наконец, признался в ограблении.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/755071" frameborder="0"></iframe> В Чебоксарах грабитель узнал, что его ищут, и сам позвонил в полицию.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». В отношении задержанного избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, - сообщили в МВД Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU