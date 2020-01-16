В Чебоксарах грабитель узнал, что его ищут, и сам позвонил в полицию
В декабре в полицию Чебоксар обратилась 43-летняя горожанка. По словам женщины, около дома на улице Хешевская неизвестный мужчина ограбил ее – забрал дамскую сумку, в которой находились документы.
Полицейские выяснили, что до грабежа потерпевшая и ее обидчик могли в тот день находиться в одной и той же закусочной. Фото и ориентировка возможного преступника были распространены в интернете.
Увидев это, подозреваемый решил сдаться и сам позвонил в полицию – он хотел во всем признаться. Вот только после нескольких гудков он передумал и бросил трубку, однако было уже поздно. Сотрудник уголовного розыска не оставил этот звонок без внимания. Вычислить мужчину далее было делом техники.
Подозреваемого задержали. Тут уж 29-летний житель Чебоксар не стал выкручиваться и, наконец, признался в ограблении.
В Чебоксарах грабитель узнал, что его ищут, и сам позвонил в полицию.
- По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». В отношении задержанного избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, - сообщили в МВД Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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