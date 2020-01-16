16 Янв. 2020 2020-01-16T18:12:18+03:00

Это связано с присвоением ему имени Габдуллы Тукая [фото]

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На портале госуслуг Татарстана стартовало голосование по оформлению аэропорта Казани в связи с присвоением ему имени Габдуллы Тукая. Выбирать предстоит из пяти вариантов концепций, разработанных творческими группами: «Поэзии серебряные нити»,«Вдохновение Тукая», «Путь Тукая», «Следуй за ласточкой» и «Свет Тукая». С учетом результатов голосования подготовят окончательный вариант концепции.

Проект концепции «Поэзии серебряные нити».

Проект концепции «Вдохновение Тукая».

Проект концепции «Путь Тукая».

Проект концепции «Следуй за ласточкой».

Проект концепции «Свет Тукая».

ИСТОЧНИК KP.RU