2020-01-16T18:12:18+03:00
Общество

Стартовало голосование по оформлению аэропорта Казани

Это связано с присвоением ему имени Габдуллы Тукая [фото]
Наиля ГАЛИМОВА
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Аэропорт Казани.Аэропорт Казани.Фото: Алина НИЗАМОВА
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На портале госуслуг Татарстана стартовало голосование по оформлению аэропорта Казани в связи с присвоением ему имени Габдуллы Тукая. Выбирать предстоит из пяти вариантов концепций, разработанных творческими группами: «Поэзии серебряные нити»,«Вдохновение Тукая», «Путь Тукая», «Следуй за ласточкой» и «Свет Тукая». С учетом результатов голосования подготовят окончательный вариант концепции.

Проект концепции «Поэзии серебряные нити».

Проект концепции «Поэзии серебряные нити».

Проект концепции «Вдохновение Тукая».

Проект концепции «Вдохновение Тукая».

Проект концепции «Путь Тукая».

Проект концепции «Путь Тукая».

Проект концепции «Следуй за ласточкой».

Проект концепции «Следуй за ласточкой».

Проект концепции «Свет Тукая».

Проект концепции «Свет Тукая».

ИСТОЧНИК KP.RU

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