16 Янв. 2020 2020-01-16T15:30:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В аэропорту Казани мужчина сделал предложение руки и сердца возлюбленной, переодевшись в костюм знаменитого кота Гарфилда. Девушка прилетела в столицу Татарстана с отдыха, а как только сошла с самолета, ее, на глазах других гостей воздушной гавани, необычным способом встретил любимый мужчина. Растроганная девушка ответила "да", а все присутствующие поддержали пару аплодисментами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/755062" frameborder="0"></iframe> В аэропорту Казани мужчина в костюме кота Гарфилда сделал предложение возлюбленной.соцсети

Видео с сюрпризом очевидцы выложили в соцсети, пользователи которой по-разному отреагировали на ситуацию в комментариях. Так, кто-то отметил, что это хорошая идея. Для кого-то же такой способ предложения выйти замуж оказался слишком публичным.

ИСТОЧНИК KP.RU