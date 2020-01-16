В аэропорту Казани мужчина в костюме кота Гарфилда сделал предложение возлюбленной
В аэропорту Казани мужчина сделал предложение руки и сердца возлюбленной, переодевшись в костюм знаменитого кота Гарфилда. Девушка прилетела в столицу Татарстана с отдыха, а как только сошла с самолета, ее, на глазах других гостей воздушной гавани, необычным способом встретил любимый мужчина. Растроганная девушка ответила "да", а все присутствующие поддержали пару аплодисментами.
В аэропорту Казани мужчина в костюме кота Гарфилда сделал предложение возлюбленной.соцсети
Видео с сюрпризом очевидцы выложили в соцсети, пользователи которой по-разному отреагировали на ситуацию в комментариях. Так, кто-то отметил, что это хорошая идея. Для кого-то же такой способ предложения выйти замуж оказался слишком публичным.
ИСТОЧНИК KP.RU