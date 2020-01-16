16 января над Казанским Кремлем подняли флага 100-летия образования ТАССР

16 Янв. 2020 2020-01-16T14:53:17+03:00

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В этот четверг на территории резиденции президента Татарстана над Казанским Кремлем подняли флаг 100-летия образования ТАССР. В торжественной церемонии принял участие руководитель аппарата главы республики Асгат Сафаров.

- Основные праздничные мероприятия в Татарстане пройдут 27 мая, 25 июня и 30 августа. Планируется проведение крупных форумов, международных конференций, культурных и спортивных мероприятий – как в республике, так и в регионах России, и за рубежом в татарских диаспорах, - заявил Сафаров.

После чего он отдал команду к поднятию флага 100-летия образования ТАССР под гимн Татарстана. Точно такой же флаг сегодня был поднят и около здания Кабмина республики.

СПРАВКА

Флаг 100-летия ТАССР – это белое полотно с золотой каймой, в центре изображен логотип 100-летия ТАССР, где цифра 100 вмонтирована в заглавные буквы ТАССР. Белый фон на нем символизирует чистоту помыслов и достижений республики, золотая кайма — свидетельство заслуг региона.

Указом президента Татарстана Рустама Минниханова 2020 год объявлен Годом 100-летия образования Татарской АССР.

ИСТОЧНИК KP.RU