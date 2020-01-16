Данис Зарипов станет капитаном сборной дивизиона Харламова на Матче Звёзд КХЛ

16 Янв. 2020 2020-01-16T15:15:42+03:00

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Нападающего казанского «Ак Барса» Даниса Зарипова выбрали капитаном сборной дивизиона Харламова на Матче Звёзд КХЛ, который пройдёт в Москве 18 и 19 января. В первый день состоится Мастер-шоу, а во второй – мини-турнир между сборными дивизионов.

− Я горд быть капитаном своей сборной. Каждый год Матч Звезд - классное шоу, которое даёт возможность игрокам показать своё мастерство и проявить себя в чём-то помимо спорта, а болельщиков делает чуть ближе к своим кумирам, - передает слова Даниса Зарипова пресс-служба «Ак Барса». – Мы играем для зрителей, и Матч Звезд – хорошая возможность на несколько дней забыть об играх регулярки, очках и турнирном положении клубов, устроить настоящий хоккейный праздник, пообщаться со своими коллегами и хорошими друзьями.

ИСТОЧНИК KP.RU