2020-01-16T14:40:29+03:00
Экономика

ВТБ признан лучшим банком по торговому финансированию в России

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Банк ВТБ стал победителем в номинации «Лучший банк по торговому финансированию в России» по итогам 2019 года по версии авторитетного международного журнала Global Finance. Редакционный совет издания принял такое решение на основании оценки ряда показателей, включая объем транзакций, инновационные продукты, услуги и технологии, качество предоставляемых услуг. Кроме того, при определении победителей учитывалось мнение международных аналитиков и экспертов в сфере торгового финансирования.

За прошедший год ВТБ реализовал сделки торгового и экспортного финансирования в партнерстве с 75 международными финансовыми институтами из более чем 50 стран. Транзакции были осуществлены как в традиционных отраслях – химическая промышленность, транспорт, металлургия, атомная энергетика, так и в новых альтернативных направлениях, включая солнечную энергетику и ветрогенерацию. Синергетический эффект от регионального присутствия группы ВТБ позволяет обеспечивать индивидуальный клиентский подход и предлагать наиболее выгодные бизнес-решения для клиентов банка - экспортеров и импортеров. Предложенные варианты поддержки экспорта позволили расширить географию поставок российских товаров, таких как сельскохозяйственная продукция, металл, оборудование, энергоносители в страны Ближнего Востока, Восточной Азии, СНГ.

Юрий Соловьев, первый заместитель президента–председателя правления банка ВТБ:

«Признание ВТБ лучшим банком в России по торговому и экспортному финансированию ведущим мировым изданием в очередной раз подтверждает то, что банк выбрал правильный вектор развития данного бизнес-направления. В его основе - внедрение новых продуктов, передовых идей и эффективное взаимодействие с ключевыми партнерами. Индивидуальный подход к клиенту и профессионализм нашей команды позволяют банку на протяжении длительного времени удерживать лидирующие позиции на рынке».

Ранее Global Finance называл ВТБ лучшим банком по торговому финансированию в России в 2016 - 2018 годах.

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