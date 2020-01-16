В Казани двух экс-гаишников за взятку приговорили к колонии строгого режима

16 Янв. 2020 2020-01-16T15:47:00+03:00

И это несмотря на то, что одному из них удалось избежать преследования за мошенничество. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Уже бывших инспекторов ГИБДД Казани 29-летнего Евгения Филиппова и 30-летнего Сергея Максимова признали виновными в получении взятки через посредника.

Как было доказано в суде, 20 сентября 2018 года на улице Бондаренко в столице Татарстана еще действующие сотрудники ГИБДД остановили машину, которой управлял явно пьяный водитель. К тому же у мужчины не оказался при себе полис обязательного страхования.

Водитель согласился пройти на месте медосвидетельствование, но попросил перед этим Филиппова дать ему возможность позвонить приятелю со связями в ГИБДД. Инспектор согласился. И уже через несколько минут этот знакомый позвонил самому Филиппову. Он уговорил гаишников отпустить пьяного водителя за 15 тысяч рублей. Те согласились.

В итоге на следующий день водитель перевел на банковскую карту знакомого со связями указанную сумму, а тот перечислил их Филиппову. Из этой взятки он передал 5 тысяч рублей Максимову.

Кроме того, выяснилось, что в 2018 году Филиппов незаконно получил 477 тысяч рублей страховки по ОСАГО за повреждения в двух ДТП на автомобиле, которым управляла его жена. Хотя машину повредил именно Филиппов в совершенно других авариях. Когда все вскрылось он вернул деньги и за примирением сторон его не стали привлекать за мошенничество.

- В итоге суд приговорил Филиппова и Максимова к 2 годам колонии строгого режима, - сообщили в СУ СКР Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU