2020-01-16T13:29:02+03:00
Общество

Жителю Казани заплатит более миллиона рублей за нелегальную свалку

Это было сделано по решению суда
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: eco.tatarstan.ruФото: eco.tatarstan.ru
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Во время рейда в Советском районе Казани экологи наткнулись на нелегальную свалку. Ущерб, который был в итоге причинен природе, они оценили в более чем миллион рублей. Был найден и виновник. Свалку организовал местный житель. На горожанина тут же был составлен административный протокол.

- Все материалы дела были переданы в суд. Который обязал нарушителя выплатить ущерб, причиненный почве, - сообщили в Минэкологии Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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