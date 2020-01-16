Жителю Казани заплатит более миллиона рублей за нелегальную свалку
Это было сделано по решению суда
Фото: eco.tatarstan.ru
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Во время рейда в Советском районе Казани экологи наткнулись на нелегальную свалку. Ущерб, который был в итоге причинен природе, они оценили в более чем миллион рублей. Был найден и виновник. Свалку организовал местный житель. На горожанина тут же был составлен административный протокол.
- Все материалы дела были переданы в суд. Который обязал нарушителя выплатить ущерб, причиненный почве, - сообщили в Минэкологии Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU