Жителю Казани заплатит более миллиона рублей за нелегальную свалку

16 Янв. 2020 2020-01-16T13:29:02+03:00

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Во время рейда в Советском районе Казани экологи наткнулись на нелегальную свалку. Ущерб, который был в итоге причинен природе, они оценили в более чем миллион рублей. Был найден и виновник. Свалку организовал местный житель. На горожанина тут же был составлен административный протокол.

- Все материалы дела были переданы в суд. Который обязал нарушителя выплатить ущерб, причиненный почве, - сообщили в Минэкологии Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU