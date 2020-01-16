Стали известны подробности массовой аварии в Татарстане, где пострадали два человека

16 Янв. 2020 2020-01-16T13:07:08+03:00

После столкновения один из автомобилей выгорел полностью [фото, видео]

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Стали известны предварительные причины массовой аварии, которая произошло сегодня, 16 января, в 7.20 на 12 километре автородоги "Шали - Сорочьи горы" в Лаишевском районе Татарстана.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="720" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/755016" frameborder="0"></iframe> В Татарстане после массового ДТП загорелся один из автомобилей.соцсети

Водитель автомобиля "Тойота" вез в прицепе снегоход. Он не выбрал безопасную скорость и потерял контроль над машиной. В результате чего прицеп выехал на встречку, где столкнулся с иномаркой "Ленд Ровер". От удара данный внедорожник отбросило на автомобиль "Лада Ларгус". Которая после столкновения выгорела дотла, сообщили в МЧС Татарстана.

Фото: МЧС Татарстана

Фото: МЧС Татарстана

Фото: МЧС Татарстана

- В результате аварии травмы получили водители "Лады Ларгус" и "Ленд Ровера". С места ДТП они были госпитализированы, - сообщили в МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU