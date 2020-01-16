17 января в Приволжском районе отключат свет на четырех улицах
Это связано с проведением запланированного ремонта и техобслуживания на сетях
Свет отключат с 8.30.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В эту пятницу в Приволжском районе Казани решили вновь отключить свет. Напомним, сегодня, 16 января, без него до вечера оставили дома, расположенные на пяти улицах: Горийская, Запорожская, Пожарная, Прибрежная и Цветочная.
А 17 января с 8.30 до 17.00 электричество отключат в жилых зданиях на улицах: Локомотивная, Люблинская, Нижнекамская и Техническая.
Как в прошлый раз связано это с запланированным ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования, а также его техобслуживанием на распределительных сетях.
ИСТОЧНИК KP.RU