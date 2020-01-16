В Татарстане из-за потепления закрывают две ледовые переправы
Из-за пришедшего в Татарстан потепления было принято решение закрыть две ледовые переправы.
Так, в связи с положительными температурами и образованием колеи с 21.00 16 января прекращается автомобильное движение в Зеленодольском районе через реку Волга, по маршруту город Зеленодольск - Нижние Вязовые, а также в Верхнеуслонском районе опять же через реку Волга по маршруту поселок Аракчино – Верхний Услон. Сообщают в МЧС Татарстана.
Когда переправы с допустимой массой для машин до двух тонн снова заработают, точно неизвестно.
ИСТОЧНИК KP.RU
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