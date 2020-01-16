2020-01-16T11:53:21+03:00
Общество

В Татарстане из-за потепления закрывают две ледовые переправы

Когда там снова запустят автомобильное движение, точно неизвестно
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: МЧС ТатарстанаФото: МЧС Татарстана
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Из-за пришедшего в Татарстан потепления было принято решение закрыть две ледовые переправы.

Так, в связи с положительными температурами и образованием колеи с 21.00 16 января прекращается автомобильное движение в Зеленодольском районе через реку Волга, по маршруту город Зеленодольск - Нижние Вязовые, а также в Верхнеуслонском районе опять же через реку Волга по маршруту поселок Аракчино – Верхний Услон. Сообщают в МЧС Татарстана.

Когда переправы с допустимой массой для машин до двух тонн снова заработают, точно неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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