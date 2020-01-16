Житель Марий Эл хотел уйти в загранплавание и лишился 25 тысяч рублей

16 Янв. 2020 2020-01-16T12:22:32+03:00

Мужчина уже не раз перечислял подобные страховые суммы и каждый раз новый работодатель их возвращал, но в этот раз все оказалось обманом. Фото: Анастасия ЖУКОВА

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51-летний житель марийского Козьмодемьянска за свою жизнь уже не раз ходил на крупных судах за границу, и знал методы найма сотрудников на морские суда. В очередной раз он увидел объявление о наличии вакансии на подобном корабле. Мужчина позвонил, обговорил условия. Для оформление в загранплавание у него запросили анкету, пакет документов и страховой взнос в размере 25 тысяч рублей.

- Потерпевший, работавший в данной сфере, не раз перечислял подобные страховые суммы, а после начала работы деньги ему возмещали, - сообщают в МВД Марий Эл. - Однако в этот раз после выполнения всех условий связь с аферистами прервалась, а сайт лжеработодателей работать перестал.

По данному факту было возбуждено уголовно дело по статье "Мошенничество".

ИСТОЧНИК KP.RU