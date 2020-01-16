В Татарстане на трассе произошла массовая авария, где сгорели автомобили

16 Янв. 2020 2020-01-16T10:16:26+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие произошло ранним утром 16 января в Рыбно-Слободском районе республики. По предварительным данным, столкнулись несколько автомобилей. Очевидцы сообщают, что два из них после столкновения загорелись.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции МВД Татарстана. Они выясняют количество пострадавших в этой аварии и устанавливают обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU