В Татарстане на трассе произошла массовая авария, где сгорели автомобили
Обстоятельства ДТП и количество пострадавших выясняется
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Дорожно-транспортное происшествие произошло ранним утром 16 января в Рыбно-Слободском районе республики. По предварительным данным, столкнулись несколько автомобилей. Очевидцы сообщают, что два из них после столкновения загорелись.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции МВД Татарстана. Они выясняют количество пострадавших в этой аварии и устанавливают обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU
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