В Ульяновской области автобус "подскользнулся" и вылетел в кювет, пострадали 13 человек
Госпитализированы с травмами различной степени тяжести два пострадавших
С места происшествияФото: УМВД по Ульяновской области
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Дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса ПАЗ с пассажирами произошло 16 января, в четверг, в 6.20 по московскому времени в Карсунском районе области. По предварительным данным, на обледенелой трассе "Карсун-Ростислаевка" на 114 километре автодороги автобус ПАЗ, в салоне которого находились 19 пассажиров, "подскользнулся" и вылетел в кювет
Пострадали 13 человек, их на месте осмотрели сотрудники скорой медпомощи. Двух из них с травмами различной степени тяжести госпитализировали.
По факту аварии проводится доследственная проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU