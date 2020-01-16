В Ульяновской области автобус "подскользнулся" и вылетел в кювет, пострадали 13 человек

16 Янв. 2020 2020-01-16T09:52:56+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса ПАЗ с пассажирами произошло 16 января, в четверг, в 6.20 по московскому времени в Карсунском районе области. По предварительным данным, на обледенелой трассе "Карсун-Ростислаевка" на 114 километре автодороги автобус ПАЗ, в салоне которого находились 19 пассажиров, "подскользнулся" и вылетел в кювет

Пострадали 13 человек, их на месте осмотрели сотрудники скорой медпомощи. Двух из них с травмами различной степени тяжести госпитализировали.

По факту аварии проводится доследственная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU