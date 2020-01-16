В Татарстане экс-зек выбил дверь в квартиру и ограбил пенсионерку

16 Янв. 2020 2020-01-16T09:34:43+03:00

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Сообщение о том, что в квартиру пенсионерки ворвался, выбив дверь ногой незнакомец, поступило росгвардейцам Альметьевска вечером 15 января. Позже поступили подробности и приметы злоумышленника. Женщина находилась дома одна, когда дверь в ее квартиру выбил с ноги мужчина. Он ворвался внутрь, выхватил у нее из рук мобильник, оттолкнул ее и скрылся. Когда она пришла в себя, то сразу сообщила о нападении своему 34-летнему внуку, а он уже вызвал правоохранителей.

Получив ориентировку, во время отработки прилегающей территории экипаж ОВО Росгвардии заметил в одном из дворов похожего по описанию мужчину и задержал его для выяснения личности.

- Им оказался ранее судимый за различные преступления местный житель, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Татарстана. - Подозреваемый был опознан пострадавшей, отобранный смартфон изъят.

ИСТОЧНИК KP.RU