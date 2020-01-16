2020-01-16T08:46:01+03:00
Звезды

Главный режиссер казанского ТЮЗа объявил о своем уходе

Туфан Имамутдинов эту должность занимал пять лет
Лика ИСАЕВА
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Режиссер ушел из театраРежиссер ушел из театра
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Об уходе с поста главного режиссера ТЮЗа Туфан Имамутдинов сообщил на собрании труппы. Свой пост он занимал пять лет.

- Это моё личное решение, - сообщил Туфан Имамутдинов. - Сейчас у меня много работы в национальных проектах, которая занимает всё больше и больше времени. Хочу поблагодарить артистов, для меня это самый важный этап и значительный опыт, которому я благодарен. Я остаюсь очередным режиссёром. Наша работа, наши постановки по русской классике, современной поэзии будут продолжаться.

Напомним, что Туфан Имамутдинов за время работы в театре поставил девять спектаклей: мистическую драму "Любовь людей" по пьесе Дмитрия Богославского, спектакль-коллаж "Война глазами детей. Фрагменты2 по пьесе современной немецкой писательницы Рут Винекен, детский приключенческий мюзикл "Джельсомино в Стране Лжецов" по сказке Джанни Родари в инсценировке Михаила Меркушина, "живые" картины "Из глубины…" (Художник Винсент Ван Гог), сказку-притчу для семейного просмотра "Маленький принц" А.де Сент-Экзюпери, комедию «Страсти по Семёну Семёновичу» по пьесе Николая Эрдмана "Самоубийца", "фантастический детектив "Нос" по повести Н.В.Гоголя, беседу о русской культуре "Выстрел" по повести А.С.Пушкина и монолог в восьми частях "Бал.Бесы" по роману Ф.М.Достоевского.

- Хочется поблагодарить Туфана за всю проделанную работу на посту главного режиссёра, - рассказала директор Казанского театра юного зрителя Айгуль Горнышева. - Нам действительно многое удалось сделать вместе. За это время в репертуаре театра появились спектакли по русской классике, которые так актуальны сегодня. Мы понимаем, в каком направлении нам двигаться дальше.

Сейчас театр в поиске кандидата на должность главного режиссера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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