2020-01-15T17:43:45+03:00
Общество

16 и 17 января в Казани ледовый городок у главной елки закроют из-за потепления

В Татарстане ожидают до +5 градусов
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Алина ГАБДУЛИНАФото: Алина ГАБДУЛИНА
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Вслед за информацией о закрытии катка в казанском парке «Черное озеро» пришло сообщение о том, что из-за потепленияТатарстане ожидается до +5 градусов) в городе так же не будет работать и ледовый городок около главной елки города..

Пока заявляется, что он закроется 16 и 17 января. Напомним, по информации Дирекции парков и скверов Казани, каток и прокат коньков на «Черном озере» должны заработать уже 17 января. Причем в обычном режиме: по будням с 13.00 до 22.00, по выходным с 10.00 до 22.00. Выдача коньков осуществляется до 21.00, технический перерыв – с 15.00 до 15.45.

ИСТОЧНИК KP.RU

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