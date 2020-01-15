В 2019 году осужденные в колониях Марий Эл стали чаще жаловаться

15 Янв. 2020 2020-01-15T19:03:27+03:00

Чаще других (428 раз) обращения писали осужденные исправительных колоний строго режима.

Изменить размер текста: A A

В 2019 году зеки в Марий Эл написали 1299 обращений и жалоб. Это на 11% больше, чем годом ранее. Треть писем была адресована начальнику Федеральной службы исполнения наказаний по республике.

Чаще других (428 раз) обращения писали осужденные исправительных колоний строго режима. В большинстве случаев они хотели узнать о возможности перевода для отбывания наказания ближе к месту жительства, вопросах трудоустройства, медобеспечения и получения документов.

- Единичны случаи жалоб на неправомерно наложенное дисциплинарное взыскание, рацион питания или обеспечение положенными видами довольствия, - отмечает пресс-служба УФСИН Марий Эл.

Удовлетворены были 45% обращений. Четверть обратившихся получили необходимые разъяснения, а 23% - отказ.

ИСТОЧНИК KP.RU