2020-01-15T17:13:15+03:00
Общество

Мобильная электронная подпись Билайн в КриптоАРМ - простое решение для подписи электронных документов

Поделиться:
Фото: Из материалов пресс-службыФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

Билайн Бизнес (структурное подразделение ПАО «ВымпелКом») и компания «Цифровые технологии» подписали договор о сотрудничестве в области предоставления сервисов и продуктов электронного документооборота.

Теперь пользователи Мобильной электронной подписи (МЭП) от «Билайн Бизнес» и программы КриптоАРМ ГОСТ от компании «Цифровые технологии» смогут подписать любой документ без затрат на внедрение системы электронного документооборота, подписывая документы посредством мобильной электронной подписи и затем обмениваясь ими по электронной почте.

Пользователи подписывают электронные документы сертификатом МЭП от Билайн, подтверждая выполнение операций путем ввода секретного ПИН-кода на своем мобильном устройстве, и затем отправляют подписанные документы друг другу.

Мобильная электронная подпись (МЭП) – это технология, в которой создание квалифицированной электронной подписи происходит с применением специальной SIM-карты. Ее использование в составе клиент-серверного решения обеспечивает юридическую значимость отправляемых и получаемых пользователями электронных документов.

Для коммерческих компаний может быть интересным еще одно решение «Цифровых технологий» – модуль КриптоАРМ Документы, предназначенный для организации на собственном сайте юридически значимого электронного документооборота со своими покупателями, подрядчиками или поставщиками. После установки и настройки модуля в личном кабинете пользователей сайта добавляется рабочая область для загрузки, подписания и хранения электронных документов. Такое решение способно значительно снизить стоимость расходов компании на отправку документов, а применение МЭП Билайн позволит подписывать документы даже вне офиса, так сказать, «прямо в поле».

Дополнительно пользователи с помощью КриптоАРМ Документы могут организовать на своем корпоративном портале любые бизнес-процессы, требующие от сотрудников подписи документов либо их проверки.

По сравнению с традиционными технологиями, МЭП от Билайн отличается рядом существенных преимуществ: выгодная стоимость, высокий уровень безопасности и независимость от отдельных носителей. В решении используются современные отечественные криптографические алгоритмы для электронной подписи и хэширования ГОСТ Р 34.10-2012.

Для подключения услуги пользователю нужно заключить договор на услуги связи Билайн, пройти процедуру идентификации на встрече с менеджером Билайн и получить SIM-карту с поддержкой технологии МЭП. При этом, если обратившийся ранее заключил договор об оказании услуг связи с Билайн, услуга МЭП от Билайн может быть подключена на выделенный ему ранее мобильный номер.

На данный момент используются десктопные версии приложения КриптоАРМ ГОСТ, работающего на операционных системах Windows, Linux и MacOS. В дальнейшем планируется поддержка решения и в мобильных приложениях КриптоАРМ ГОСТ для устройств на Android и iOS.

Евгений Коробов, директор по развитию нового бизнеса ПАО «ВымпелКом»:

«С момента запуска Мобильной электронной подписи мы видим значительный интерес к продукту со стороны корпоративных клиентов и представителей малого и среднего бизнеса. Гибкие условия использования делают МЭП привлекательной для клиентов, и мы стремимся расширить пул операторов ЭДО для большего удобств»

Александр Сидоров, коммерческий директор «Цифровые технологии»:

«Решение по совместному использованию МЭП Билайн и КриптоАРМ ГОСТ призвано решить задачу минимизации затрат на владение средствами подписи и обмена. В действительности, это важная задача, поскольку обеспечение средствами подписи сотрудников крупной организации, зачастую является определяющим при переходе на электронный документооборот»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В 2019 году осужденные в колониях Марий Эл стали чаще жаловаться
В Чебоксарах новый жилкомплекс на месте бывшего завода стройматериалов хотят назвать"Фениксом"
Первый гендиректор завода «КАМАЗ» Лев Васильев получил орден «За заслуги перед Татарстаном»
16 и 17 января в Казани ледовый городок у главной елки закроют из-за потепления
Мобильная электронная подпись Билайн в КриптоАРМ - простое решение для подписи электронных документов
В Казани из-за теплой погоды временно закроют каток в парке «Черное озеро»
Пропавших двух школьниц из Чувашии нашли спящими в Казани
В ближайшие дни в Татарстане ожидается ледяной дождь
В Марий Эл пожарные спасли из горящего дома 5 человек
В Казани уже две недели ищут пропавшего 19-летнего парня
В Чебоксарах могут появиться барельеф Сталину и парк Дружбы народов
Пока Путин отмечает, что повышение доходов населения - это важнейшая задача, Татарстан хвалится вторым местом по уровню зарплат в ПФО
В Чувашии зеки в колонии слепили из снега статую Свободы
Деньги потратили, а коробку выкинули: в Татарстане украли пожертвования для больного ребенка
В феврале в Йошкар-Оле запустят новый троллейбусный маршрут
Ничего, отыграемся: УНИКС уступил «Монако»
В Чебоксарах нашли мертвой пропавшую 14-летнюю школьницу
В Йошкар-Оле проститутка прямо в сауне решила сменить «профессию»
В Набережных Челнах из-за горящего дивана в квартире погиб мужчина
Неожиданно вышел из-за машины: в Марий Эл водитель не успел ничего сделать и насмерть сбил пешехода