В Чебоксарах новый жилкомплекс на месте бывшего завода стройматериалов хотят назвать"Фениксом"
В Чебоксарах новый жилой комплекс назовут «Феникс». Данное предложение в администрации города обсудят 16 января на комиссии по рассмотрению вопросов о присвоении наименований и переименовании улиц и площадей.
Отметим, что проект планировки жилого комплекса был утвержден сити-менеджером города Алексеем Ладыковым еще 28 ноября 2017 года. А его возведение началось осенью 2019-го. Новый жилкомплекс расположится на территории бывшего завода строительных материалов. Однако названия у будущего микрорайона пока нет.
Известно, что в 12 домах жилого комплекса будут проживать 3 150 человек. Там также построят детский сад и школу.
ИСТОЧНИК KP.RU