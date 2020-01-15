В Чебоксарах новый жилкомплекс на месте бывшего завода стройматериалов хотят назвать"Фениксом"

15 Янв. 2020 2020-01-15T18:36:45+03:00

Возводить его начали еще осенью прошлого года

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В Чебоксарах новый жилой комплекс назовут «Феникс». Данное предложение в администрации города обсудят 16 января на комиссии по рассмотрению вопросов о присвоении наименований и переименовании улиц и площадей.

Отметим, что проект планировки жилого комплекса был утвержден сити-менеджером города Алексеем Ладыковым еще 28 ноября 2017 года. А его возведение началось осенью 2019-го. Новый жилкомплекс расположится на территории бывшего завода строительных материалов. Однако названия у будущего микрорайона пока нет.

Известно, что в 12 домах жилого комплекса будут проживать 3 150 человек. Там также построят детский сад и школу.

ИСТОЧНИК KP.RU