2020-01-15T18:08:32+03:00
Общество

Первый гендиректор завода «КАМАЗ» Лев Васильев получил орден «За заслуги перед Татарстаном»

Награду ему лично вручил президент республики Рустам Минниханов
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: instagram.com/rusminnikhanov/Фото: instagram.com/rusminnikhanov/
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В среду, 15 ноября, президент Татарстана Рустам Минниахнов встретился в Москве с первым гендиректором завода «КАМАЗ» Львом Васильевым. Встреча прошла в здании Полномочного представительства региона в России.

Минниханов поблагодарил Васильева за вклад в развитие татарстанского автомобилестроения и назвал его «одной из самых ярких личностей республики и страны в целом». А после вручил орден «За заслуги перед республикой Татарстан» и медаль в честь 100-летия ТАССР.

СПРАВКА

Лев Васильев возглавлял «КАМАЗ» с 1969 по 1981 годы. Под его руководством в 1976 году была сдана первая очередь Камского автогиганта, а в 1981 году - вторая очередь. За это время с конвейера сошло порядка 300 тысяч новых большегрузных автомобилей. Сейчас первому гендиректору автогиганта 95 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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