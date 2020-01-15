2020-01-15T16:28:13+03:00
Общество

В Казани из-за теплой погоды временно закроют каток в парке «Черное озеро»

Он должен снова заработать с 17 января
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
В пункте проката коньков на территории катка в этот день проведут инвентаризацию.В пункте проката коньков на территории катка в этот день проведут инвентаризацию.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Каток в казанском парке «Черное озеро», ровно как и ледяной городок у «Чаши», должен был работать до марта. Однако теплой погоды в середине января не ждал никто. Так, ледовая арена в парке не будет работать с 16 числа.

Дело в том, что в четверг в Татарстане днем ожидается от 0 до +5 градусов. Поэтому каток было решено временно закрыть, а в пункте проката коньков пока провести инвентаризацию.

- С 17 января каток и прокат на нем будут работать в обычном режиме: по будням с 13.00 до 22.00, по выходным с 10.00 до 22.00. Выдача коньков осуществляется до 21.00, технический перерыв – с 15.00 до 15.45, - сообщает Дирекция парков и скверов Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В 2019 году осужденные в колониях Марий Эл стали чаще жаловаться
В Чебоксарах новый жилкомплекс на месте бывшего завода стройматериалов хотят назвать"Фениксом"
Первый гендиректор завода «КАМАЗ» Лев Васильев получил орден «За заслуги перед Татарстаном»
16 и 17 января в Казани ледовый городок у главной елки закроют из-за потепления
Мобильная электронная подпись Билайн в КриптоАРМ - простое решение для подписи электронных документов
В Казани из-за теплой погоды временно закроют каток в парке «Черное озеро»
Пропавших двух школьниц из Чувашии нашли спящими в Казани
В ближайшие дни в Татарстане ожидается ледяной дождь
В Марий Эл пожарные спасли из горящего дома 5 человек
В Казани уже две недели ищут пропавшего 19-летнего парня
В Чебоксарах могут появиться барельеф Сталину и парк Дружбы народов
Пока Путин отмечает, что повышение доходов населения - это важнейшая задача, Татарстан хвалится вторым местом по уровню зарплат в ПФО
В Чувашии зеки в колонии слепили из снега статую Свободы
Деньги потратили, а коробку выкинули: в Татарстане украли пожертвования для больного ребенка
В феврале в Йошкар-Оле запустят новый троллейбусный маршрут
Ничего, отыграемся: УНИКС уступил «Монако»
В Чебоксарах нашли мертвой пропавшую 14-летнюю школьницу
В Йошкар-Оле проститутка прямо в сауне решила сменить «профессию»
В Набережных Челнах из-за горящего дивана в квартире погиб мужчина
Неожиданно вышел из-за машины: в Марий Эл водитель не успел ничего сделать и насмерть сбил пешехода