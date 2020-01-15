В Казани из-за теплой погоды временно закроют каток в парке «Черное озеро»
Каток в казанском парке «Черное озеро», ровно как и ледяной городок у «Чаши», должен был работать до марта. Однако теплой погоды в середине января не ждал никто. Так, ледовая арена в парке не будет работать с 16 числа.
Дело в том, что в четверг в Татарстане днем ожидается от 0 до +5 градусов. Поэтому каток было решено временно закрыть, а в пункте проката коньков пока провести инвентаризацию.
- С 17 января каток и прокат на нем будут работать в обычном режиме: по будням с 13.00 до 22.00, по выходным с 10.00 до 22.00. Выдача коньков осуществляется до 21.00, технический перерыв – с 15.00 до 15.45, - сообщает Дирекция парков и скверов Казани.
ИСТОЧНИК KP.RU