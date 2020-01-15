В ближайшие дни в Татарстане ожидается ледяной дождь

15 Янв. 2020 2020-01-15T16:01:17+03:00

16 января, в Татарстане днем будет от 0 до +5 градусов, ночью - от -1 до -6. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Столбики термометров при этом поднимутся до +5 градусов

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16 и 17 января в Татарстана ожидается ледяной дождь. Столбики термометров при этом поднимутся до 5 градусов тепла. Об этом жителей республики предупреждает региональный Гидрометцентр.

Помимо дождя в республике местами ожидается мокрый снег, гололед и небольшая метель. Порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.

В четверг, 16 января, в Татарстане днем будет от 0 до +5 градусов, ночью - от -1 до -6. А в пятницу, 17 января, днем - от -2 до +3 и также ночью.

- На дорогах гололедица, местами сильная, - отмечают синоптики.

ИСТОЧНИК KP.RU