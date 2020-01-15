2020-01-15T15:29:11+03:00
Происшествия

В Марий Эл пожарные спасли из горящего дома 5 человек

Плотный дым отрезал им пути к эвакуации
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба МЧС Марий ЭлФото: пресс-служба МЧС Марий Эл
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Во вторник, 14 января, в поселке Куженер на улице Кирова загорелась квартира на первом этаже двухэтажного дома. В 23.00 хозяин жилища - пенсионер, проснулся от запаха дыма – горели постельные принадлежности.

Мужчина поспешил отправить жену на улицу, а сам пытался сбить огонь. Сделать это у него не получилось. Соседи помогли пенсионеру покинуть квартиру.

На место были вызваны пожарные. Они спасли пятерых жильцов дома - плотный дым отрезал им пути к эвакуации. Никто не пострадал. Пожар вскоре потушили. Огонь уничтожил постельные принадлежности, повредил кровать и закоптил стены в спальне.

- По предварительной версии специалистов, причиной возгорания послужило короткое замыкание электропроводки светильника, находившегося над кроватью, - сообщает МЧС Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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