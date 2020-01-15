В Марий Эл пожарные спасли из горящего дома 5 человек
Во вторник, 14 января, в поселке Куженер на улице Кирова загорелась квартира на первом этаже двухэтажного дома. В 23.00 хозяин жилища - пенсионер, проснулся от запаха дыма – горели постельные принадлежности.
Мужчина поспешил отправить жену на улицу, а сам пытался сбить огонь. Сделать это у него не получилось. Соседи помогли пенсионеру покинуть квартиру.
На место были вызваны пожарные. Они спасли пятерых жильцов дома - плотный дым отрезал им пути к эвакуации. Никто не пострадал. Пожар вскоре потушили. Огонь уничтожил постельные принадлежности, повредил кровать и закоптил стены в спальне.
- По предварительной версии специалистов, причиной возгорания послужило короткое замыкание электропроводки светильника, находившегося над кроватью, - сообщает МЧС Марий Эл.
ИСТОЧНИК KP.RU
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