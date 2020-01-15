2020-01-15T13:02:07+03:00
Происшествия

Деньги потратили, а коробку выкинули: в Татарстане украли пожертвования для больного ребенка

Злоумышленников задержали Росгвардейцы
Олег ЛУГОВОЙ
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Задержанных передали полиции.Задержанных передали полиции.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В полицию Чистополя обратилась хозяйка местной аптеки. Как рассказала женщина, из ее заведения неизвестные похитили коробку с пожертвованиями для больного ребенка.

Первыми на место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии. Они выяснили, что в аптеку зашли двое мужчин, которые сначала рассматривали товар на витрине, а после один из них схватил коробку и вместе с приятелем убежал. Хозяйка аптеки хотела им помешать, но безуспешно.

Росгвардейцы осмотрели прилегающую территорию и нашли около гаражей свежие следы от обуви. По ним правоохранители пошли дальше. Так они заметили похожих по описанию двух прохожих.

- Задержанные 37-ми и 26-ти летние мужчины признались в совершенном. Они также рассказали, что деньги уже успели потратить в магазине, а коробку для пожертвований просто выкинули, - сообщают в Росгвардии Татарстана.

Задержанных передали полиции, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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