Деньги потратили, а коробку выкинули: в Татарстане украли пожертвования для больного ребенка
В полицию Чистополя обратилась хозяйка местной аптеки. Как рассказала женщина, из ее заведения неизвестные похитили коробку с пожертвованиями для больного ребенка.
Первыми на место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии. Они выяснили, что в аптеку зашли двое мужчин, которые сначала рассматривали товар на витрине, а после один из них схватил коробку и вместе с приятелем убежал. Хозяйка аптеки хотела им помешать, но безуспешно.
Росгвардейцы осмотрели прилегающую территорию и нашли около гаражей свежие следы от обуви. По ним правоохранители пошли дальше. Так они заметили похожих по описанию двух прохожих.
- Задержанные 37-ми и 26-ти летние мужчины признались в совершенном. Они также рассказали, что деньги уже успели потратить в магазине, а коробку для пожертвований просто выкинули, - сообщают в Росгвардии Татарстана.
Задержанных передали полиции, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU
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