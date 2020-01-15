Ничего, отыграемся: УНИКС уступил «Монако»

15 Янв. 2020 2020-01-15T12:24:34+03:00

По мнению тренера казанских баскетболистов Димитриса Прифтиса, его подопечным не хватило точности, скорости и концентрации

Изменить размер текста: A A

Казанский УНИКС в домашней встрече проиграл «Монако». Игра началась с равного старта. Но гости постепенно вышли вперед по очкам. Они меньше ошибались, и первая четверть матча оказалась за ними.

УНИКС не сразу смог наладить нападение. В итоге вроде бы настигли «Монако», но гости на последний перерыв все же ушли с перевесом в свою пользу – 55:61.

Казанцы ошибались, а «Монако» был чуть собраннее и хладнокровнее. Встреча закончилась в пользу гостей – 78:84.

- Нам не хватило точности, скорости, концентрации, не могли бороться за мяч. Я не знаю, в чем проблема, но мы вышли на игру с неправильным отношением, - объяснил плохую игру казанцев в первой половине встречи их тренер Димитрис Прифтис.

В свою очередь форвард УНИКСа Валерий Лиходей считает, что в этот раз команде не хватило жесткости.

- Надо было играть жестче. Кроме того, мы слишком много ошибались, потери 15-8, а нужно было чтобы эти цифры были ровными. Надо меньше ошибаться. Пара ошибок и два-четыре очка пропускаем, вот ошибки все и решили. Но ничего, отыграемся в Монако, - сказал после матча Лиходей.

ИСТОЧНИК KP.RU