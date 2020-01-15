2020-01-15T11:32:19+03:00
Происшествия

В Йошкар-Оле проститутка прямо в сауне решила сменить «профессию»

Полицейские задержали девушку «по горячим» следам
Олег ЛУГОВОЙ
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Девушка пробыла с клиентом всего полчаса и была такова.Девушка пробыла с клиентом всего полчаса и была такова.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В полицию Йошкар-Олы обратился 43-летний горожанин. Он рассказал, что заказал через интернет в сауну проститутку и стал жертвой преступления. Дело в том, что ночная бабочка прямо там видимо решила сменить «профессию».

Через каких-то полчаса после встречи девушка якобы вышла в туалет, а на самом деле нашла брюки клиента и вытащила оттуда смартфон стоимостью 24 тысяч рублей. Завладев им, она незаметно сбежала из сауны.

В итоге полицейские смогли задержать ее «по горячим» следам. У уже ранее судимой 26-летней горожанки изъяли похищенный смартфон.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Идет следствие, - сообщили в МВД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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