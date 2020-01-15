2020-01-15T10:43:08+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах из-за горящего дивана в квартире погиб мужчина

По предварительным данным причина ЧП в неосторожности при курении
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: МЧС ТатарстанаФото: МЧС Татарстана
Изменить размер текста:

14 января в 22.20 в экстренные службы поступил сигнал о возгорании высотки в Набережных Челнах. В дыму оказалась однокомнатная квартира на втором этаже дома 23/11б на улице Цветочный Бульвар.

Там в жилой комнате огнем занялся диван. Пожарные быстро потушили его. Площадь возгорания составила 4 квадратных метра – очаг в зоне изголовья. На диване при этом было обнаружено тело 40-летнего мужчины. На полу рядом с ним валялась пачка сигарет и пустая бутылка из-под водки. Как сообщили соседи, погибший днем выпивал и курил в квартире.

- Предварительная причина пожара - неосторожность при курении. Гибели способствовали алкогольное опьянение и состояние сна, - в свою очередь сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ничего, отыграемся: УНИКС уступил «Монако»
В Чебоксарах нашли мертвой пропавшую 14-летнюю школьницу
В Йошкар-Оле проститутка прямо в сауне решила сменить «профессию»
В Набережных Челнах из-за горящего дивана в квартире погиб мужчина
Неожиданно вышел из-за машины: в Марий Эл водитель не успел ничего сделать и насмерть сбил пешехода
16 января в Приволжском районе Казани свет пропадет на пяти улицах
В 2020 году в Марий Эл введут в эксплуатацию три газопровода
В 2020 году в Казани социально адаптируют 200 незрячих и слабовидящих людей
В Нижнекамске в братской могиле захоронят бойцов «татарского» лыжного батальона
Жителей Чебоксар просят сдавать новогодние елки в зооуголок
В Нижнекамске рассмотрят проект реконструкции променада на проспекте Химиков
Житель Чебоксар признался в убийстве матери двоих детей и его арестовали
Татарстан стал лидером ПФО по инвестициям в охрану окружающей среды
В Нижнекамске из горящей высотки спасли девять взрослых и четверых детей
В Казани наказали водителя автобуса, объехавшего пробку по встречке
С 15 января в Татарстане заработает бесплатная помощь для наркоманов
В 2019 году татарстанские экологи предотвратили нанесения ущерба природе на 1,5 миллиарда рублей
В Йошкар-Оле водителя насмерть засыпало зерном
Стали известны подробности ДТП в Татарстане, где погибли три человека
В Йошкар-Оле открылся новый детский сад с лифтом
Экс-главбуха Минспорта Чувашии будут судить за сотовую связь
Президент Татарстана Рустам Минниханов об экспертизе МСЗ под Казанью: она будет проведена с участием немецких специалистов
СУ СКР Татарстана: казанец убил приятеля из-за мяса
ВТБ предлагает ипотеку под 8,4%
Эпидпорог по гриппу и ОРВИ в Казани превышен на 33%