В Набережных Челнах из-за горящего дивана в квартире погиб мужчина

15 Янв. 2020 2020-01-15T10:43:08+03:00

По предварительным данным причина ЧП в неосторожности при курении

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14 января в 22.20 в экстренные службы поступил сигнал о возгорании высотки в Набережных Челнах. В дыму оказалась однокомнатная квартира на втором этаже дома 23/11б на улице Цветочный Бульвар.

Там в жилой комнате огнем занялся диван. Пожарные быстро потушили его. Площадь возгорания составила 4 квадратных метра – очаг в зоне изголовья. На диване при этом было обнаружено тело 40-летнего мужчины. На полу рядом с ним валялась пачка сигарет и пустая бутылка из-под водки. Как сообщили соседи, погибший днем выпивал и курил в квартире.

- Предварительная причина пожара - неосторожность при курении. Гибели способствовали алкогольное опьянение и состояние сна, - в свою очередь сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU