В Чебоксарах нашли мертвой пропавшую 14-летнюю школьницу
В Чебоксарах закончились поиски 14-летней Вероники Вишневской. Девочка ушла из дома 8 января и пропала. Школьницу нашли мертвой спустя неделю - вечером во вторник, 14 января. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».
Обстоятельства и причины смерти Вероники Вишневской волонтеры не называют.
Напомним, что в Ульяновске до сих пор не нашли другую пропавшую школьницу. 14-летняя Вероника Замалдинова из Засвияжского района города ушла из дома 3 января, но обратно до сих пор не вернулась.
ИСТОЧНИК KP.RU
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