Неожиданно вышел из-за машины: в Марий Эл водитель не успел ничего сделать и насмерть сбил пешехода

15 Янв. 2020 2020-01-15T10:25:56+03:00

От полученных травм пострадавший скончался на месте ДТП

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Накануне в 17.00 в Медведевском районе Марий Эл насмерть сбили человека. Там на 25 километре дороги Йошкар-Ола-Санчурск» 40-летний водитель автомобиля KIA наехал на пешехода.

Последний, по предварительным данным, неожиданной вышел из-за стоящей на обочине машины. Водитель KIA ничего не успел сделать.

- 47-летний пострадавший был в одежде без светоотражающих элементов. От полученных в результате наезда травм он скончался на месте происшествия еще до приезда бригады «скорой помощи», - сообщили в ГИБДД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU