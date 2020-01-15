16 января в Приволжском районе Казани свет пропадет на пяти улицах

15 Янв. 2020 2020-01-15T10:14:16+03:00

Отключение связано с плановым ремонтом и техобслуживанием на сетях

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В этот четверг, 16 января, в столице Татарстана запланировано очередное отключение света. Без него оставят ряд домов в Приволжском районе города.

Так, с 8.30 до 17.00 электричества не будет на улицах: Горийская, Запорожская, Пожарная, Прибрежная и Цветочная.

Данное отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП и оборудования на трансформаторных подстанциях, а также с техобслуживанием его на распределительных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU