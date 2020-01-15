16 января в Приволжском районе Казани свет пропадет на пяти улицах
Отключение связано с плановым ремонтом и техобслуживанием на сетях
Фото: Олеся ФЕОФИЛОВА
Изменить размер текста:
В этот четверг, 16 января, в столице Татарстана запланировано очередное отключение света. Без него оставят ряд домов в Приволжском районе города.
Так, с 8.30 до 17.00 электричества не будет на улицах: Горийская, Запорожская, Пожарная, Прибрежная и Цветочная.
Данное отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП и оборудования на трансформаторных подстанциях, а также с техобслуживанием его на распределительных сетях.
ИСТОЧНИК KP.RU