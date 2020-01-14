В 2019 году татарстанские экологи предотвратили нанесения ущерба природе на 1,5 миллиарда рублей
В этот вторник на расширенной итоговой коллегии татарстанских Минлесхоза и Минэкологии заявлено, что специалисты именно второго ведомства в 2019 году провели 6 тысяч проверок на соблюдение природоохранного законодательства России.
В итоге татарстанскими экологами было пресечено свыше 5,6 тысяч нарушений и предотвращено нанесение ущерба природе на сумму в 1,5 миллиарда рублей. Кроме того, по материалам их проверок было возбуждено 29 уголовных дел и взыскано более 80 миллионов рублей штрафов.
В свою очередь, за прошлый год государственными лесными инспекторами в Татарстане были проведены 25 тысяч патрулирований, составлено 949 протоколов о правонарушениях, вынесено 802 постановления о привлечении к административной ответственности, а также взыскано 426 штрафов на общую сумму 1,3 миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU