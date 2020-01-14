2020-01-14T17:33:42+03:00
Общество

В 2019 году татарстанские экологи предотвратили нанесения ущерба природе на 1,5 миллиарда рублей

Также благодаря им с нарушителей было взыскано более 80 миллионов рублей штрафов
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Ими было пресечено свыше 5,6 тысяч нарушений.Ими было пресечено свыше 5,6 тысяч нарушений.Фото: Елена РАКОВА
Изменить размер текста:

В этот вторник на расширенной итоговой коллегии татарстанских Минлесхоза и Минэкологии заявлено, что специалисты именно второго ведомства в 2019 году провели 6 тысяч проверок на соблюдение природоохранного законодательства России.

В итоге татарстанскими экологами было пресечено свыше 5,6 тысяч нарушений и предотвращено нанесение ущерба природе на сумму в 1,5 миллиарда рублей. Кроме того, по материалам их проверок было возбуждено 29 уголовных дел и взыскано более 80 миллионов рублей штрафов.

В свою очередь, за прошлый год государственными лесными инспекторами в Татарстане были проведены 25 тысяч патрулирований, составлено 949 протоколов о правонарушениях, вынесено 802 постановления о привлечении к административной ответственности, а также взыскано 426 штрафов на общую сумму 1,3 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителей Чебоксар просят сдавать новогодние елки в зооуголок
В Нижнекамске рассмотрят проект реконструкции променада на проспекте Химиков
Житель Чебоксар признался в убийстве матери двоих детей и его арестовали
Татарстан стал лидером ПФО по инвестициям в охрану окружающей среды
В Нижнекамске из горящей высотки спасли девять взрослых и четверых детей
В Казани наказали водителя автобуса, объехавшего пробку по встречке
С 15 января в Татарстане заработает бесплатная помощь для наркоманов
В 2019 году татарстанские экологи предотвратили нанесения ущерба природе на 1,5 миллиарда рублей
В Йошкар-Оле водителя насмерть засыпало зерном
Стали известны подробности ДТП в Татарстане, где погибли три человека
В Йошкар-Оле открылся новый детский сад с лифтом
Экс-главбуха Минспорта Чувашии будут судить за сотовую связь
Президент Татарстана Рустам Минниханов об экспертизе МСЗ под Казанью: она будет проведена с участием немецких специалистов
СУ СКР Татарстана: казанец убил приятеля из-за мяса
ВТБ предлагает ипотеку под 8,4%
Эпидпорог по гриппу и ОРВИ в Казани превышен на 33%