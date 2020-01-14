В Йошкар-Оле открылся новый детский сад с лифтом

14 Янв. 2020 2020-01-14T16:50:53+03:00

На его строительство было потрачено 166 миллионов рублей

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Во вторник, 14 января, в микрорайоне Интеграл Йошкар-Олы состоялось открытие нового детского сада «Маленькая страна». Учреждение сможет принять 320 воспитанников. На его строительство было потрачено 166 миллионов рублей из городского и республиканского бюджетов.

В здании три этажа, но имеется лифт для маломобильных групп населения. Также в нем имеются музыкальный и физкультурный залы, кабинет психолога и логопеда, педагогический кабинет, игровые и спальные комнаты. Во дворе детсада – 13 площадок для прогулок и территория для спортивных игр.

Отметим, что в 2019 году в Марий Эл было создано 1 165 дошкольных мест. Это почти в два раза больше, чем в 2018 году (598 мест).

ИСТОЧНИК KP.RU