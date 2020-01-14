2020-01-14T16:10:24+03:00
Общество

Президент Татарстана Рустам Минниханов об экспертизе МСЗ под Казанью: она будет проведена с участием немецких специалистов

По словам главы республики, все будет происходить публично
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: president.tatar.ruФото: president.tatar.ru
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В этот вторник, 14 января, в расширенной итоговой коллегии татарстанских Минэкологии и Минлесхоза участие приняли президент республики Рустам Минниханов и руководитель Рослесхоза Сергей Аноприенко. Так, в частности, глава Татарстана в своем выступлении коснулся вопроса строительства мусоросжигающего завода (МСЗ) под Казань. Напомним, противники этого проекта даже устраивали палаточный городок около строительной площадки.

- Другого решения пока в мире нет. Люди к этому относятся по-разному, некоторые из них обеспокоены данным проектом. Сегодня у нас имеется необходимая проектная документация, мы прошли государственную экспертизу. Но, как было сказано ранее, сначала будет проведена независимая международная экспертиза с участием немецких специалистов. Все это будет происходить публично. Мы должны объяснить гражданам, что никаких экологических изменений не будет, - заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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