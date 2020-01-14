Эпидпорог по гриппу и ОРВИ в Казани превышен на 33%
Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина
В целом же, по Татарстану ситуация, в том числе и по ОРВИ, не столь плачевная.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В этот вторник, 14 января, на брифинге журналистам руководитель Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина сообщила, что эпидпорог по заболеванию гриппом и ОРВИ в Казани превышен на 33%. При этом, по ее словам, сейчас медики борются с гриппом типа B, который, оказывается, протекает мягче, нежели прошлогодний грипп типа А. На данный момент такой диагноз поставлен 92 пациентам.
В целом же, по Татарстану ситуация, в том числе и по ОРВИ, не столь плачевная – заболеваемость на 17% ниже, чем за такой же период прошлого – 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU