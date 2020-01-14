2020-01-14T17:04:50+03:00
Происшествия

Стали известны подробности ДТП в Татарстане, где погибли три человека

В больницу в тяжелом состоянии увезли трех пострадавших
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: соцсети
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В МВД Татарстана раскрыли подробности страшной аварии в Арском районе республики, которая произошла сегодня, 14 января в 10.00, возле села Кырлай. По предварительным данным, 45-летний водитель внедорожника "Рено Дастер", имеющий водительский стаж 24 года и один штраф за последние годы за нарушения ПДД, на извилистом участке дороги на границе Татарстана и Марий Эл на скорости выехал на встречку, где в него врезалась "Тойота Корола". Японской иномаркой управлял 53-летний житель Арского района, водительский стаж которого составляет 16 лет. За последний год этот мужчина 16 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД .

- В результате ДТП водитель и два пассажира "Тойоты" – 30-летняя девушка и пока неустановленный мужчина, от полученных травм скончались на месте происшествия, - сообщили в МВД Татарстана. - Еще два пассажира этого автомобиля, и водитель "Рено" с тяжелыми травмами госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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