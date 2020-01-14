2020-01-14T14:40:55+03:00
Общество

МЧС Татарстана даст ответ будут ли в Казани на Крещение 2020 открыты купели лишь 18 января

Виной всему структура льда на водоемах и обещанное синоптиками потепление
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: МЧС ТатарстанаФото: МЧС Татарстана
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На Крещение 2020 (19 января) на открытых водоемах Татарстана планируют организовать 81 купель. Вот только не все они в итоге смогут принять верующих. Дело в том, что сейчас сотрудники МЧС республики проводят обследование льда в местах намеченных иорданей.

Так, в столице Татарстана первым таким объектом стала площадка на реке Казанка возле Храма-памятника в честь Нерукотворённого Образа Спасителя. Замеры показали, что толщина льда там варьируется от 20 до 30 сантиметров. Это, по сути, безопасно. Но у проверяющих возникли сомнения по поводу структуры льда из-за обещанных плюсовых температур в республике.

- Мониторинг ледовой обстановки здесь будем проводить ежедневно и конечные результаты, то есть разрешение на оборудование возле Храма иордани дадим позже, к 18 января. Для безопасного проведения традиционного ритуала толщина льда должна быть не менее 25 сантиметров, - сообщил руководитель Казанского инспекторского отделения Центра ГИМС МЧС Татарстана Марат Ганеев.

Отметим, для купания в Крещение 2020 в Казани запланирована организация трех открытых иорданей: на реке Казанка возле Храма-памятника в честь Нерукотворённого Образа Спасителя, на озере Верхний Кабан и у Никольской церкви в поселке Красная горка. Также будет оборудовано одно закрытое место для обливания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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