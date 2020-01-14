2020-01-14T17:57:11+03:00
Общество

В Казани наказали водителя автобуса, объехавшего пробку по встречке

Мужчине грозит штраф до 5 тысяч рублей или лишение водительских прав до шести месяцев
Лика ИСАЕВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В соцсетях появились фото, на которых видно, как в Казани пассажирский автобус мчится по встречке, нарушая правила дорожного движения.

Благодаря этим снимкам сотрудники ГИБДД Казани сумели установить автобус и его водителя. 29-летнего мужчину вызвали в полицию, где он рассказал, что 11 января примерно в 15.20 он выехал на встречку, чтобы объехать автомобильную пробку.

- В отношении водителя автобуса составлен административный материал по статье «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона», - сообщили в ГИБДД Казани. - Водителю грозит административный штраф до 5 тысяч рублей или лишение водительских прав до шести месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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