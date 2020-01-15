В 2020 году в Марий Эл введут в эксплуатацию три газопровода
Сейчас общий уровень газификации Марий Эл составляет 88,99%. В 2020 году в эксплуатацию должны быть сданы три газопровода: два в Куженерском районе и один – в Горномарийском. Они позволят газифицировать еще 1,3 тысячи домов.
- На сегодня уровень газификации Горномарийского района составляет 82,47%. Новый газопровод обеспечит природным топливом деревни Яматайкино, Исюткино, Федоткино, Пернянгаши, Березово, Каранькино, Макаркино, Цыганово, Атюлово, - сообщает организационно-аналитическое управление главы Марий Эл.
Отметим, что конце прошлого года начал работать газопровод в Медведевском районе. В настоящее время продолжается и газификация Пайгусовского сельского поселения.
ИСТОЧНИК KP.RU