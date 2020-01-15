В 2020 году в Марий Эл введут в эксплуатацию три газопровода

15 Янв. 2020 2020-01-15T09:57:24+03:00

Они позволят снабдить "голубым топливом" 1,3 тысячи домов в двух районах республики

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Сейчас общий уровень газификации Марий Эл составляет 88,99%. В 2020 году в эксплуатацию должны быть сданы три газопровода: два в Куженерском районе и один – в Горномарийском. Они позволят газифицировать еще 1,3 тысячи домов.

- На сегодня уровень газификации Горномарийского района составляет 82,47%. Новый газопровод обеспечит природным топливом деревни Яматайкино, Исюткино, Федоткино, Пернянгаши, Березово, Каранькино, Макаркино, Цыганово, Атюлово, - сообщает организационно-аналитическое управление главы Марий Эл.

Отметим, что конце прошлого года начал работать газопровод в Медведевском районе. В настоящее время продолжается и газификация Пайгусовского сельского поселения.

ИСТОЧНИК KP.RU