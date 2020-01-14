2020-01-14T17:49:34+03:00
Общество

С 15 января в Татарстане заработает бесплатная помощь для наркоманов

Обратившиеся смогут получить как психологическую, так и юридическую консультацию
Олег ЛУГОВОЙ
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Получить консультации от специалистов можно будет по адресу: Казань, улица Сеченова, 19.Получить консультации от специалистов можно будет по адресу: Казань, улица Сеченова, 19.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Начиная с этой среды, 15 января, в Татарстане заработает бесплатная помощь для наркоманов. Это проект республиканского Фонда ресоциализации, цель которого - повышение юридической грамотности алко- и наркозависимых, а также лиц, страдающих от иных видов тяжелых зависимостей, и уменьшение психологической напряженности, что поможет снизить рецидивы при алкоголизме и наркомании.

Получить консультации от специалистов можно два раза в неделю – среда и пятница, с 11.00 до 15.00 по адресу: Казань, улица Сеченова, 19. Перед этим надо записаться, позвонив по телефону: 8 (843) 212 43 88.

ИСТОЧНИК KP.RU

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