2020-01-14T14:57:57+03:00
Происшествия

Татарстане задержали 19-летнего водителя с почти килограммом наркотиков

Молодой человек вез «синтетику» из Москвы в сторону Магнитогорска
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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На подъезде к Набережным Челнам на контрольно-пропускном пункте Тула-1 был остановлен легковой автомобиль «Рено Логан» под управлением 19-летнего парня, вместе с ним из Москвы вы сторону Магнитогорска ехали два пассажира-ровесника.

Полицейские решили осмотреть иномарку. Под рулевой колонкой они обнаружили пакет с непонятным веществом розового цвета. Как потом показала экспертиза – это был синтетический наркотик. Вес найденного потянул почти на килограмм.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело за незаконные приобретение, хранение, и перевозка наркотиков. Кроме того, в отношении водителя был составлен административный материал за отказ пройти медосвидетельствование на состояние опьянения. Автомобиль, в котором были найдены наркотики, поставлен на спецстоянку, - сообщили в МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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