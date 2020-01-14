Житель Чебоксар признался в убийстве матери двоих детей и его арестовали

14 Янв. 2020 2020-01-14T18:47:06+03:00

После произошедшего он сам позвонил в полицию. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В Чебоксарах суд рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения для 35-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве. Его арестовали и отправили в камеру СИЗО на два месяца.

Все произошло 30 декабря 2019 года, когда он пришел в гости к знакомому в общежитие. Там вместе с ними за столом сидела 33-летняя женщина, мать двоих детей. Малыши воспитываются у ее родителей, а сама женщина проживала у знакомых.

Во время застолья между мужчиной и гостьей вспыхнула ссора. Которую задержанный в итоге прервал одним ударом ножа. Раненная в грудь женщина скончалась на месте.

- Обвиняемый свою вину в полном объеме признал, в содеянном раскаивается, - сообщили в следственном комитете Чувашии. - Установлено, что он сам позвонил в полицию и сообщил о случившемся. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU