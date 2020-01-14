В Татарстане у бизнесмена-сирийца забрали тонну нелегального табака за 3 миллиона рублей

14 Янв. 2020 2020-01-14T14:06:44+03:00

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Татарстанские таможенники нагрянули с выездной проверкой к местному бизнесмену сирийского происхождения. Они прознали, что тот хранит безакцизный табак для кальяна в арендованном гараже. В итоге было изъято более тонны никотинового товара. Весь найденный табак был произведен в Турции, и его рыночная стоимость достигает почти 3 миллионов рублей.

Мало того, что предприниматель лишился товара, так он еще и стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». Теперь дельцом займется полиция. Сообщает Татарстанская таможня.

ИСТОЧНИК KP.RU